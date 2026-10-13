Mueren un miembro de la Guardia Revolucionaria y cinco presuntos miembros de Jaish al Adl en una operación en Irán

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco supuestos miembros del grupo extremista suní Jaish al Adl han muerto en una operación llevada a cabo este martes por la Guardia Revolucionaria de Irán en la ciudad de Zahedán, capital de la provincia de Sistán y Baluchistán (sureste), redada en la que ha muerto un miembro de las fuerzas iraníes

La Guardia Revolucionaria ha indicado que la operación se ha saldado con la liberación de un ingeniero que fue secuestrado el lunes por el grupo y que iba a ser "trasladado a un país vecino", lo que llevó a sus fuerzas a lanzar una operación que se ha saldado con su liberación.

Así, ha recalcado que sus investigaciones permitieron determinar que el hombre, cuya identidad no ha trascendido, se encontraba retenido en Kurin, lugar que fue escenario de una redada que derivó en un tiroteo que se saldó con la muerte de un agente y cinco sospechosos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Jaish al Adl fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--. El grupo ha reclamado la autoría de atentados, secuestros y ejecuciones, lo que ha tensado las relaciones entre Irán y Pakistán.

Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.