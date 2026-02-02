Mueren otros 22 milicianos en nuevas operaciones del Ejército de Pakistán en Baluchistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han informado este lunes de la muerte de 22 milicianos separatistas baluches en nuevas operaciones llevadas a cabo en la provincia de Baluchistán, situada en el suroeste del país, donde la cifra de muertos supera ya los 200 desde que comenzaron los combates el fin de semana.

El Ejército paquistaní, que hace alusión a estos milicianos como Fitna al Hindustan, que significa 'caos de la India', ha señalado que durante las últimas 48 horas han fallecido 177 milicianos. Informaciones preliminares apuntaban, además, a 36 fallecidos entre civiles y militares durante los que se han convertido en los enfrentamientos más cruentos de los últimos meses.

Las operaciones militares fueron puestas en marcha después de que supuestos miembros del separatista del Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB) perpetraran varios ataques el sábado en la citada provincia.

De momento, el servicio de telefonía móvil sigue suspendido en la ciudad de Quetta y otras ciudades de la zona --como Mastung, Kalat, Nushki y Dalbandín, entre otras-- por tercer día consecutivo, según informaciones recogidas por el diario paquistaní 'Dawn'.

Esta no es la primera vez que el Gobierno corta internet en Baluchistán por motivos de seguridad. En noviembre, se suspendieron los servicios de telefonía móvil en 36 distritos de la provincia durante una semana.

Los ataques coordinados del sábado afectaron a más de una decena de localidades de Baluchistán, donde los principales objetivos eran instalaciones de seguridad y del Gobierno de Pakistán, que sigue acusando al ELB de contribuir a la "ofensiva encubierta declarada por India".