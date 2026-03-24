Mueren seis miembros de las fuerzas del Kurdistán iraquí en un ataque con misiles achacado a Irán

Archivo - Bandera del Kurdistán iraquí en una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en la capital de Polonia, Varsovia (archivo) - Europa Press/Contacto/Roman Koziel - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis miembros de las fuerzas de seguridad de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han muerto en un ataque achacado a Teherán contra dos bases en la región, según han denunciado las autoridades kurdas, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Peshmerga de las autoridades kurdas ha denunciado en un comunicado dos ataques "cobardes" y "traicioneros" con "seis misiles balísticos iraníes" contra la sedes de la 7ª División de Infantería y la 5ª División de Infantería, situadas en el área de Soran, cerca de la frontera con Irán.

Así, ha subrayado que "este acto de agresión, vacío de todos los valores humanos más básicos y los principios de buena vecindad, ha causado el martirio de seis héroes de los peshmerga y ha herido a otros 30", sin que el Ejército de Irán se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

La cartera ha expresado por ello su "firme condena" a este ataque y "todos los ataques terroristas perpetrados contra la región del Kurdistán", al tiempo que ha subrayado que "tiene derecho soberano y legítimo a responder de forma decisiva a cualquier transgresión o agresión contra la población y el territorio".

"La postura pacífica de la región del Kurdistán no debe, bajo ninguna circunstancia, ser confundida con una postura de cobardía. Somos conscientes de que la injusticia y la tiranía tienen una vida corta y que la voluntad de paz terminará por prevalecer", ha dicho.

En esta línea, ha reclamado a "todas las partes" en conflicto que "dejen a la región del Kurdistán al margen de la guerra y el caos", al tiempo que ha pedido al Gobierno de Irak y a la comunidad internacional que "no permanezca en silencio ante estas graves violaciones y que adopten acciones decisivas para poner fin a estas imprudentes transgresiones".