Archivo - Imagen de archivo de bombardeos de las fuerzas de Israel contra Gaza. - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Fuentes médicas han indicado en declaraciones al diario palestino 'Filastin' que uno de los fallecidos es un ciudadano que recibió varios disparos a manos de las fuerzas israelíes en el suroeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

Asimismo, otro hombre ha fallecido a causa de las heridas sufridas durante un ataque aéreo israelí en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, al cual se suman los decesos de un joven de 21 años y un niño de seis años en la ciudad de Deir al Balá, en el centro de la Franja.

Posteriormente, dos ciudadanos han muerto también por los ataques aéreos del Ejército israelí contra zonas del norte y del sur de la Franja. Además, varias personas --entre ellas un menor de edad-- han resultado heridas por disparos.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025 se han registrado 1.647 muertos y 5.969 heridos, al tiempo que ha apuntado a que desde el inicio de la ofensiva israelí tras el 7-O --que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 74.699 fallecidos y 176.098 heridos.