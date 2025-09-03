Mueren seis personas en un ataque contra un vehículo en el norte de Pakistán

Archivo - Un militar paquistaní en una imagen de archivo - X99 / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto este miércoles a causa de un ataque contra un vehículo en la localidad paquistaní de Kurram, situada en la provincia de Jíber Pastunjua y escenario de tensiones tribales durante los últimos meses, según han confirmado las autoridades del país centroasiático.

El jefe de la Policía de Kohat, Abbas Mayid Maruat, ha indicado que "seis personas han muerto en un trágico ataque armado contra un vehículo de pasajeros en Bajo Kurram", al tiempo que ha afirmado que hay una operación en marcha para intentar detener a los "terroristas".

Así, ha manifestado que al menos doce sospechosos han sido detenidos por el momento y ha reseñado que "no habrá piedad con los terroristas, bajo ninguna circunstancia", según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'. "No se permitirá que nadie altere la paz en la región", ha apostillado, sin que por ahora esté claro quién estuvo detrás del ataque.

La zona fue escenario a finales de 2024 de sangrientos enfrentamientos entre tribus suníes y chiíes en torno a la posesión de terrenos en la zona, incidentes que se saldaron con más de un centenar de muertos y derivaron en un frágil acuerdo de alto el fuego entre las comunidades implicadas.

Kurram lleva años siendo epicentro de tensiones entre estas comunidades por las disputas sobre el control de terrenos en esta parte del país, que era parte de las Áreas Tribales Administradas Federalmente hasta 2018, cuando se unió a la provincia de Jíber Pajtunjua.