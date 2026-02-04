Mueren siete personas en un ataque de Rusia con bombas de racimo sobre la provincia ocupada de Donetsk

Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Donetsk. - Tommaso Fumagalli / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras ocho han resultado heridas tras un ataque ruso con bombas de racimo sobre la ciudad de Druzhkivka, ubicada en Donetsk, una de las provincias ucranianas con mayor ocupación rusa.

"Los rusos bombardearon la ciudad con bombas de racimo, impactando el mercado, donde siempre hay una gran aglomeración por la mañana", ha denunciado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en un mensaje en su perfil de Telegram.

"Este es otro crimen de guerra selectivo y una prueba más de que todas las declaraciones rusas sobre una 'tregua' son inútiles", ha manifestado Filashkin, en línea con las críticas de Kiev acerca del supuesto desinterés de Moscú por alcanzar una solución negociada, cuando han arrancado ya nuevas conversaciones en Abu Dabi.

Filashkin ha adelantado que el número de víctimas podría aumenta en las últimas horas, mientras continúan las labores de emergencia y rescate. "Hago un llamamiento a todos los residentes de Donetsk: ¡evacuen a zonas más seguras!", ha instado.