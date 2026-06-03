Mueren siete personas, incluido un paramédico, en nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano

Daños materiales a causa de los bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel el 2 de junio contra la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas, entre ellas un paramédico, han muerto este miércoles a causa de nuevos bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, en medio de la intensificación de los bombardeos israelíes y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el lunes un acuerdo según el cual las tropas israelíes no serían enviadas a la capital, Beirut.

Según las informaciones recogida por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos cuatro personas, todas ellas de nacionalidad siria, han muerto en un ataque perpetrado por un dron en el área de Al Hush. Además, otro ataque en la carretera entre Al Hush y Al Maamura ha matado a dos palestinos.

A las víctimas mortales se suma un paramédico de la Asociación de Ambulancias de Al Risala, alcanzado en un bombardeo perpetrado por un dron en la ciudad de Nabatiye. El hombre ha sido identificado como Alí Salman Nader, residente en esta misma localidad.

Por otra parte, un bombardeo ha alcanzado un vehículo que circulaba en una carretera en los alrededores de Jaldé, una ciudad situada justo al sur de Beirut, sin que por el momento haya informaciones sobre posibles víctimas y sin que Israel se haya pronunciado sobre estos nuevos ataques.

En este contexto, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido a primera hora del día órdenes de evacuación para las localidades de Arzi, Mzaret Kozriyé, Al Raz y Al Zariyé, en medio del desplazamiento de decenas de miles de personas a causa de los ataques de Israel,

"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá y sus ataques contra el frente interno israelí, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza, especialmente en sus áreas", ha manifestado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse al norte del río Zahrani", ha advertido Adrai, quien ha recalcado que "todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate pone en peligro su vida".

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha condenado los ataques ejecutados por Israel contra centros médicos en Líbano en el marco de su ofensiva contra el país, incluida la muerte de cuatro personas en bombardeos el martes contra los alrededores de un hospital en la ciudad de Tiro (sur).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado que "los ataques contra la salud en Líbano siguen segando vidas y privando a la población de acceso a la sanidad", antes de agregar que los ataques contra los alrededores del Hospital Yabel Amel de Tiro dejaron 39 sanitarios heridos, además de daños "graves" en el departamento de emergencias y una unidad de cuidados intensivos.

"La OMS está verificando las cifras y la extensión total del impacto", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en el que ha recordado que "el Hospital Hiram sufrió daños el 22 de mayo y el 31 de mayo, lo que causó heridas a 37 trabajadores sanitarios". "Pese a estos daños, estos hospitales siguen haciendo frente a un creciente flujo de pacientes por sucesos con víctimas masivas", ha advertido.

En este sentido, ha subrayado que la OMS ha podido verificar 191 ataques contra el sistema sanitario libanés desde el 2 de marzo, con 128 muertos y 371 heridos entre el personal sanitario y los pacientes. Por ello, ha reiterado su llamamiento en favor de la protección de estas instalaciones, el personal y los pacientes, "en línea con el Derecho Internacional Humanitario".

Trump desveló el lunes que había mantenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut, antes de resaltar que también ha mantenido contactos con miembros del partido-milicia chií libanés, Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.