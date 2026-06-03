EEUU asegura que Líbano e Israel "avanzan hacia un acuerdo integral" tras culminar una nueva reunión en Washington

Reunión de las legaciones de Israel y Líbano en Washington - TOMMY PIGOTT EN X

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado estadounidense ha afirmado que las delegaciones de Israel y Líbano, reunidas este martes en Washington, están "avanzando hacia un acuerdo integral" dirigido a "restablecer la soberanía de Líbano y garantizar la seguridad de Israel", en medio de los incesantes intercambios de ataques de las fuerzas israelíes contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá y viceversa.

"Se sigue avanzando en los ámbitos político y de seguridad, rompiendo con los fracasos de los últimos veinte años y avanzando hacia un acuerdo integral destinado a restablecer la soberanía de Líbano y garantizar la seguridad de Israel", ha señalado el portavoz del Departamento, Tommy Pigott, en un mensaje publicado en redes tras finalizar una nueva ronda de conversaciones directas entre ambas legaciones.

Esta reunión se constituye como la cuarta ronda desde que el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá retomaron sus enfrentamientos el pasado 2 de marzo, y poco después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara intensificar la ofensiva contra territorio libanés, algo que le ha valido un incómodo choque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Seguidamente, Pigott ha aseverado que Estados Unidos "mantiene" su "pleno compromiso" con la "facilitación" de estas negociaciones "históricas" que serán reanudadas en otra ronda en la jornada de este mismo miércoles.

Los equipos negociadores, liderados por los embajadores de los dos países en Washington, la libanesa Nada Hadamé Moauad y el israelí Yechiel Leiter, han sido recibidos en la sede del Departamento de Estado en la capital estadounidense para dos días de conversaciones. Todo ello, tras haber sido fijado el encuentro el pasado 15 de mayo, fecha en que las dos partes acordaron una extensión por 45 días de un ya trémulo alto el fuego en ese momento, cuando los bombardeos de Israel sobre Líbano habían dejado ya más de 2.900 víctimas mortales --actualmente el balance asciende a 3.468 muertos, además de 10.577 heridos--.