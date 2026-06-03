La ONU alerta de una nueva jornada de disparos en la frontera entre Líbano e Israel, el 98% de fuerzas israelíes

Archivo - Columnas de humo de los ataques aéreos israelíes sobre la aldea de Kfar Tebniet, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha alertado de una intensa actividad aérea e intercambios de disparos en la frontera entre Líbano e Israel y dentro del área de operaciones de la propia misión, que entre la medianoche y las 16.00 (hora local) de este martes registró casi medio millar de lanzamientos de proyectiles, casi el 98% pertenecientes a las fuerzas israelíes, en el marco de los enfrentamientos con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Entre la medianoche y las 16.00, hora local, la FINUL registró 478 trayectorias de proyectiles, 468 atribuidas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y diez a Hezbolá. La misión también registró nueve ataques aéreos de las FDI y 46 violaciones del espacio aéreo libanés", ha advertido en rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

La cifra, en la que los proyectiles israelíes representan el 97,8% del total, llega tras la también tensa jornada de la víspera, cuando la misión de Naciones Unidas contabilizó 702 trayectorias de proyectiles de las FDI y 47 de Hezbolá, cifras que superan las registradas el pasado miércoles, cuando la misión contabilizó el lanzamiento de hasta 670 proyectiles, el número hasta entonces más elevado desde el pasado 17 de abril, con la entrada en vigor del patentemente débil alto el fuego entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"La FINUL también observó una intensa actividad aérea en toda su área de operaciones", ha transmitido el portavoz de Guterres, que ha agregado que las fuerzas de paz registraron "ataques en ambos sectores de sus operaciones, incluidas redes de carreteras".

Asimismo, ha manifestado que, en la noche del domingo 31 de mayo, "dos proyectiles de ametralladora impactaron en una unidad de alojamiento prefabricada de la FINUL (...) penetrando tres habitaciones", si bien "ningún miembro del personal resultó herido, ya que se refugiaron en otros lugares".

Además, este lunes, "un dron de ala fija interceptado por las FDI explotó sobre una posición de la FINUL al suroeste de Naqura", aunque, de igual modo, no hubo heridos y tampoco daños en este caso. Con todo, el portavoz ha indicado que "ambos incidentes están siendo investigados por las fuerzas de paz".

Alertando así de la "intensa actividad aérea e intercambios de disparos a lo largo de la Línea Azul (que separa ambos países) y dentro de la propia área de operaciones de la FINUL", Dujarric ha hecho "un llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y cumplan plenamente el cese de hostilidades acordado".

Poco después, preguntado por si considera la presencia militar israelí en Líbano como una ocupación, el representante de Guterres se ha limitado a indicar que "es evidente que hay tropas israelíes en Líbano, y eso es un hecho que los propios israelíes admiten".

Más adelante, ante la diferencia de lanzamientos de proyectiles desde uno y otro lado de la Línea Azul, se ha hecho eco de la expresión empleada en múltiples ocasiones por el secretario general de la ONU, que sustituye 'alto el fuego' por 'menor fuego' en alusión a este tipo de treguas en las que los disparos no terminan de cesar, como en el caso de la Franja de Gaza, otro de los escenarios en los que ha dado uso a tal fórmula.

De cualquier forma, ha subrayado que "deben respetarse" los acuerdos y que desde la ONU quieren "que se callen las armas", "que la población del sur de Líbano pueda regresar a sus hogares en paz y seguridad" y "que la población del norte de Israel pueda regresar a sus hogares en paz y seguridad", así como que "el Estado libanés se fortalezca, de modo que su Ejército y sus servicios de seguridad sean los únicos que posean armas y tengan la autoridad para usarlas en todo el territorio".