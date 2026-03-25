Mueren siete soldados en un nuevo bombardeo contra una instalación militar en el centro de Irak

Archivo - Soldados de Irak en el despliegue de seguridad durante el funeral de Abá Baqir al Saadi, alto cargo de la milicia proiraní Kataib Hezbolá muerto en un bombardeo de un dron de EEUU en Bagdad en febrero de 2024 (archivo) - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete soldados de Irak han muerto y otros trece han resultado heridos en un nuevo bombardeo contra una instalación en la ciudad de Habaniya (centro), según ha confirmado el Gobierno iraquí, que ha especificado que el ataque ha alcanzado una clínica militar y una unidad de ingeniería.

El Ministerio de Defensa de Irak ha indicado que el "atroz ataque" ha sido ejecutado en torno a las 9.00 horas (hora local), causando "el martirio" de "siete heroicos combatientes". Además, ha señalado que otros trece han resultado heridos "mientras realizaban su deber nacional y humanitario".

"Las labores de búsqueda aún continúan en el lugar del incidente", ha subrayado la cartera, que ha recalcado que el suceso "es una flagrante y grave violación de todas las leyes y normas internacionales, que prohíben los ataques contra instalaciones médicas y al personal que trabaja en ellas".

Así, ha destacado que "este acto criminal representa una peligrosa escalada que exige una respuesta firme y que los responsables rindan cuentas, ya que atacar instalaciones médicas es un crimen atroz en toda regla, puesto que atenta contra instituciones dedicadas a salvar vidas y brindar atención a los combatientes".

"Estos ataques cobardes no disuadirán a nuestro personal de cumplir con su deber, sino que solo aumentarán su determinación y resolución para continuar con sus tareas al servicio de la nación y su pueblo", ha dicho en su comunicado, en el que recuerda su "derecho total" a "adoptar todas las medidas necesarias para responder a esta agresión".

El suceso ha tenido lugar apenas un día después de que el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, convocara a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Irán en protesta por los ataques de Washington contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y los de Teherán contra las fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí, en el marco del conflicto en Oriente Próximo.

Durante la jornada del martes murieron al menos 15 miembros de las FMP --parte del aparato de seguridad iraquí--, incluido uno de sus comandantes, en un bombardeo achacado al país norteamericano contra una de sus posiciones en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak.

Asimismo, un ataque atribuido a Teherán contra dos bases en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí mató al menos a seis miembros de las fuerzas de seguridad kurdas, en medio de la guerra abierta después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.