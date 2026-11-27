Archivo - Bandera de Sudán. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han fallecido y otras seis han sufrido heridas de diversa consideración como consecuencia de una colisión frontal registrada entre una camioneta y un camión de gran tonelaje en el estado sudanés de Río Nilo, en el norte del país.

El accidente de tráfico ha tenido lugar en una carretera situada al norte de la zona de Artoli, en la localidad de Berber, provocando la destrucción total de ambos vehículos y numerosas víctimas debido a la violencia del impacto, según ha informado el diario local en línea Al Taghyir.

Según han relatado fuentes locales al citado medio, tanto las autoridades competentes como vecinos de la zona acudieron rápidamente al lugar del siniestro para colaborar en las labores de rescate, evacuar a los heridos hacia un centro hospitalario y trasladar los cuerpos sin vida de los fallecidos a la morgue para realizar los trámites legales previos a su entrega a las familias.