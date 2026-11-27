Archivo - Un soldado en Níger - Michael Kappeler/Dpa - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece soldados de Níger han muerto en un nuevo ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un puesto de la Guardia Nacional en Sanam, situada en la región de Tillabéri (oeste) --ubicada en la frontera con Malí y Burkina Faso--, según han confirmado las autoridades del país africano.

El Ministerio de Defensa nigerino ha señalado que el ataque se saldó además con 20 militares heridos, antes de agregar que "numerosos terroristas fueron neutralizados", según un comunicado leído en la cadena de televisión estatal nigerina, RTN, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

Asimismo, ha recalcado que las operaciones siguen activas en la zona para intentar localizar a los asaltantes que lograron darse a la fuga para acabar con la amenaza, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos de los militares muertos en el ataque.

El suceso ha tenido tras la muerte esta semana de once soldados en un ataque achacado al grupo terrorista Boko Haram en la localidad de Baroua, situada en la cuenca del lago Chad (sureste), unos combates que se saldaron además con la neutralización de más de una veintena de asaltantes, según las autoridades de Níger.

El país hace frente además a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Sahel. Asimismo, la región de Diffa, bañada por el lago Chad, es escenario de ataques por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).