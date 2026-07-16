Mueren tres palestinos por dos nuevos ataques de Israel contra el norte de Gaza a pesar del alto el fuego

Daños materiales por un bombardeo lanzado el 16 de julio de 2026 por Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este jueves en dos nuevos ataques lanzados por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que dos personas han muerto y varias han resultado heridas en un bombardeo contra el barrio de Tufá, en la ciudad de Gaza, mientras que otra ha fallecido en un ataque con artillería en Zeitún, en esta misma ciudad.

El Ejército de Israel, que no se ha pronunciado sobre estos ataques, ha anunciado durante la jornada la muerte de un "terrorista" identificado como Omar Ahmed abú Qasam, a quien responsabiliza de "una serie de ataques perpetrados por francotiradores" del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam.

"Durante la guerra, Abú Qasam participó en la ejecución de planes terroristas contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza", ha señalado en un comunicado, antes de afirmar que el hombre "intentó recientemente rehabilitar el brazo militar de la organización terrorista Hamás y promoción nuevos planes contra las FDI, en violación del alto el fuego".

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha recalcado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado cuatro muertos --incluido uno por heridas sufridas en bombardeos previos-- y 28 heridos, con lo que el número de víctimas a causa de ataques israelíes desde el alto el fuego aumenta a 1.127 muertos y 3.643 heridos.

En este sentido, ha afirmado que durante este periodo se han recuperado 800 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo. Las fuerzas de Israel se encuentran ahora en la conocida como 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del territorio del enclave.

Por último, ha reseñado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.250 muertos y 173.751 heridos, si bien ha subrayado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.