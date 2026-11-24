Palestinos junto a un vehículo atacado el 23 de noviembre de 2026 por el Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Hashem Zimmo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto en un nuevo ataque lanzado este martes por el Ejército de Israel contra una zona situada en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego pactado en octubre de 2025.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque, perpetrado por un dron israelí en el área de Al Mauasi, ha dejado además tres heridos, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo bombardeo.

El ataque ha tenido lugar tras la muerte de dos palestinos en otro bombardeo perpetrado a última hora del lunes en la ciudad de Gaza (norte), horas después de otro ataque en Yabalia (norte) que mató a un trabajador de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este mismo lunes en cerca de 1.680 los palestinos muertos a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del citado acuerdo de alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.746 muertos y 176.234 heridos.