Mueren tres palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Archivo - Palestinos trasladan a un hospital a varias víctimas de un bombardeo ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza el 2 de agosto de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra varios puntos del centro y el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastin' han señalado que los ataques han alcanzado áreas en Yabalia (norte) y Deir al Balá (centro), sin que por ahora haya detalles sobre las identidades de las víctimas y sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado sobre estos bombardeos.

Por contra, el Ejército israelí ha anunciado durante la jornada la muerte de dos presuntos miembros de Hamás en bombardeos perpetrados el lunes contra Gaza. Así, ha señalado que se trata de Talal Mustafá Salé Bedui, un "comandante" del Departamento de Seguridad Militar del grupo, y Said Muhamad Huari.

"Los terroristas promovieron recientemente complots contra las FDI y los ciudadanos del Estado de Israel, y trabajaron para restablecer las capacidades de la organización, violando sistemáticamente el alto el fuego", ha dicho en un comunicado, en el que ha reiterado que sus tropas "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inminente".

El Ministerio de Sanidad gazatí elevó el martes a 1.326 los palestinos muertos y a 4.398 los heridos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, al tiempo que agregó desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.462 muertos y 174.509 heridos.