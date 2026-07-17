Mueren tres palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor

Daños materiales tras un ataque del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza en julio de 2026, pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto y más de 15 han resultado heridos este viernes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra varios puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que una persona ha muerto tras un ataque contra un lugar que acoge a desplazados al oeste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, mientras que otra persona ha muerto en un bombardeo contra un apartamento en la ciudad de Gaza (norte).

A estas víctimas se suma la muerte de una mujer identificada como Anam Abdulá al Atar tras un ataque lanzado por Israel cerca de una escuela en Beit Lahia, también situada en el norte del enclave, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre los bombardeos.

El Ministerio de Sanidad gazatí destacó el jueves que desde el alto el fuego se han registrado 1.127 muertos y 3.643 heridos por ataques de Israel, antes de resaltar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.250 muertos y 173.751 heridos.