Mueren tres personas en un bombardeo de Israel contra la ciudad de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Miembros de la Protección Civil de Gaza tras un bombardeo de Israel contra un vehículo en la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 (archivo) - Hadi Daoud/APA Images via ZUMA P / DPA

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este jueves a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado a un grupo de personas cerca de la rotonda de Kuwait, dejando además un herido en estado crítico, por lo que no se descarta que aumente la cifra de fallecidos por el bombardeo, sobre el que Israel no se ha pronunciado.

Horas antes, el Ejército israelí había anunciado la muerte de un supuesto miembro de Hamás en un ataque ejecutado el miércoles en Gaza, antes de afirmar que el fallecido, Ibrahim abú Sakar, "planeaba un ataque inminente" contra las fuerzas israelíes. Además, confirmó que era parte de "los servicios médicos militares" del grupo.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, ha elevado este mismo jueves a 824 los muertos y a 2.316 los heridos por los ataques perpetrados por Israel contra el enclave desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del citado alto el fuego. Además, han sido recuperados 764 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.

La cartera ha indicado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.601 fallecidos y 172.419 heridos, si bien ha sostenido que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.