Un muerto y casi veinte heridos a causa de una explosión en el norte de Israel

Efectivos del MDA israelí atienden una emergencia en el norte del país - MAGEN DAVID ADOM EN X

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y casi una veintena ha resultado herida a causa de una explosión registrada este lunes en la cresta de Rámim, una zona montañosa cercana a la frontera con Líbano.

El servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), ha confirmado que el fallecido es un adolescente y que del total de 19 heridos, dos se encuentran en estado grave y tres presentan un pronóstico moderado.

Efectivos del MDA se han desplazado al lugar del incidente y se ha desplegado un helicóptero militar, ha agregado en sus redes sociales.

De acuerdo a las informaciones del diario israelí 'The Times of Israel', las víctimas son estudiantes y profesores de una escuela que realizaban una excursión por la zona boscosa de la cordillera Naftalí cuando ha tenido lugar la explosión, que ya están investigando las autoridades.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido puesto al tanto por el director general del MDA, Eli Bin; el ministro de Educación, Educación, Yoav Kish; y su secretario militar.

El jefe del Ejecutivo, ha señalado en un comunicado su oficina, "ha pedido que se garantice que los heridos sean trasladados a los hospitales lo antes posible y sigue realizando evaluaciones de la situación de forma continua".