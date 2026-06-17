Un muerto y dos supervivientes en un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

Archivo - Imagen de archivo desclasificada y publicada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos de una embarcación supuestamente ligada al narcotráfico y bombardeada por las fuerzas estadounidenses - COMANDO SUR DE EEUU EN X - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha matado este martes a un hombre en un nuevo bombardeo perpetrado contra una supuesta embarcación que navegaba en aguas del Pacífico oriental y a la cual, como en ocasiones anteriores, ha atribuido actividades relacionadas con el narcotráfico, una operación que, en este caso, se ha saldado con dos supervivientes del ataque.

El "ataque cinético letal" ha sido confirmado por el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, órgano castrense que ha justificado su actuación alegando que informaciones de Inteligencia "confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico" en el Pacífico oriental y que la misma "participaba en operaciones de narcotráfico".

"El 16 de junio, bajo las órdenes del general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas", reza el comunicado en redes que confirma la muerte de un varón, así como da parte de que otros dos han sobrevivido al ataque.

Con relación a los dos supervivientes, el SOUTHCOM ha asegurado haber informado "inmediatamente" a la Guardia Costera de Estados Unidos en aras de que active el sistema de búsqueda y rescate de los mismos. Todo ello, agregando que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido durante la actuación.

Este último deceso eleva a al menos 205 personas el número de víctimas mortales derivadas de las operaciones antidroga que lidera el Comando Sur contra los cárteles de la droga que Estados Unidos ha designado como "organizaciones terroristas".

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado esta clase de actuaciones al considerar que Washington está cometiendo asesinatos extrajudiciales sin que la Casa Blanca haya presentado "ni una prueba" de que las víctimas hayan cometido delitos, ni identificado un solo nombre entre los fallecidos, como ha advertido la ONG Amnistía Internacional.