Un muerto en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Cadáveres en el Hospital de Al Shifa, en la ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto este sábado en un nuevo ataque israelí en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor, según han informado fuentes palestinas.

El incidente se ha producido al este de Al Masdar, en el centro de la Franja de Gaza, cerca del campamento de refugiados de Maghazi, según recoge el portal de noticias del diario palestino 'Filastín'.

Por otra parte, dos personas más han resultado heridas, una de ellas de carácter crítico, en un ataque israelí en Al Ard Al Tayiba, en la zona de Al Mauasi, en el oeste de la ciudad de Gaza (norte).

Mientras, las fuerzas militares israelíes continúan con las demoliciones en la franja que controlan del territorio gazatí en virtud del alto el fuego, concretamente en el norte del enclave palestino.

En otros puntos de la Franja se ha informado de bomardeos de artillería y disparos, así como del lanzamiento de bombas desde un dron en las inmediaciones del Hospital Kamal Aduán, en Beit Lahiya. Otros cuadricópteros mililtares han disparado en el noreste y el este de la ciudad de Gaza y en el sur, en Jan Yunis y Rafá, las fuerzas israelíes han lanzado obuses y atacado con drones.

Mientras, en Cisjordania hay dos heridos, uno de ellos de 15 años de edad, en una operación militar israelí en el campo de refugiados de Al Amari, en la ciudad de Al Biré, en la que han sido detenidas varias personas. El menor ha recibido un disparo en la espalda y el otro individuo tiene una herida de bala en un pie.

También hay detenidos en incursiones israelíes en Beitunia, al oeste de Ramala, en Al Mugayir, en Qubaiba, en Bruqin, en Beit Dayan, en Jericó y en Sanur (Yenín). En Al Mugayir hay tres heridos, uno de ellos de bala, durante una incursión de colonos y militares israelíes en la que además han robado varias ovejas.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha publicado este sábado un nuevo balance de víctimas de las acciones militares israelíes que incluye 73.449 muertos y 174.472 heridos en la Franja de Gaza desde el inicio de la escalada del 7 de octubre de 2023.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego, el 11 de octubre de 2025, son 1.313 los muertos y 4.361 los heridos tras sumar diez muertes en las últimas 48 horas, nueve de ellas en nuevos ataques israelíes y una de un cuerpo recuperado de entre los escombros. Además han llegado 18 heridos a los hospitales gazatíes.