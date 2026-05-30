Naciones Unidas advierte del riesgo de una "peligrosa escalada" tras el impacto de un dron en Rumanía

El secretario general de la ONU, António Guterres, interviene en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, Guterres pidió el jueves una desescalada inmediata y sostenida del conflicto en Ucrania - Europa Press/Contacto/Manuel Elias

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha advertido este viernes sobre el riesgo de una "peligrosa" escalada en la guerra en Ucrania tras el impacto de un dron en un edificio residencial en Rumanía, territorio de la Unión Europea y de la OTAN, que ha dejado al menos dos heridos.

"En cuanto a las noticias sobre el dron que impactó contra un edificio residencial en Rumanía, puedo decirles que el secretario general está consternado por el ataque con un dron que, según se informa, tuvo lugar durante la noche y que afectó a un edificio residencial en la ciudad de Galati, en Rumanía. Al parecer, dos personas resultaron heridas", ha señalado el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

El portavoz ha recordado que el secretario general, António Guterres, ha alertado, durante su intervención, al Consejo de Seguridad, sobre "los peligros de una mayor escalada" en la guerra en Ucrania.

"Condenamos enérgicamente cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles, independientemente del lugar en que se produzcan", ha matizado, después de que Rusia haya puesto en duda que el dron sea de procedencia rusa y haya ordenado una "investigación objetiva" sobre lo sucedido.

CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE EL KREMLIN Y UCRANIA

Un dron ha impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio.

El suceso se registró de forma simultánea a una nueva oleada de ataques rusos con drones contra infraestructuras y objetivos civiles en territorio ucraniano, localizados en las inmediaciones de la frontera fluvial con Rumanía.

La Alianza Atlántica no ha tardado en condenar lo sucedido y ha tachado de "imprudencia", acusando y responsabilizando directamente al Kremlin de lo sucedido, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha tachado a Rusia de "cruzar una nueva línea" en el conflicto.

"Condenamos la imprudencia de Rusia. La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones", ha sostenido, detallando que el secretario general de la organización, Mark Rutte, está "en contacto" con las autoridades rumanas.