La nadadora olímpica siria Yusra Mardini regresa a Siria una década después de huir como refugiada por la guerra

"Mucho ha cambiado, pero aún me siento como en casa", afirma Mardini, que recalca que "no puede creer que este momento sea real"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nadadora olímpica siria Yusra Mardini, quien huyó de Siria en 2015 a causa de la guerra civil desatada dos años antes y cuya historia inspiró una película estrenada en 2022 en la plataforma Netflix, ha confirmado su regreso al país tras la caída en diciembre del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"No puedo creer que este momento sea real. Diez años después, estoy de vuelta en la piscina en la que todo empezó, el lugar en el que soñé con competir en los Juevos Olímpicos, donde me enamoré de la natación y donde empezó gran parte de mi viaje", ha dicho Mardini en un mensaje en su cuenta en Instagram.

"Mucho ha cambiado, pero aún me siento como en casa. Nunca supe si volvería a ver de nuevo este lugar y ahora, de pie frente a esta piscina, me invaden emociones de gratitud, nostalgia y pura alegría", ha señalado. "Esta piscina me formó y hoy puedo estar aquí de nuevo. Estoy en casa", ha zanjado.

Mardini, nacida en Damasco en 1998, representó a Siria en una competición internacional en 2012 antes de huir del país tres años después junto a su hermana Sarah, con quien viajó a Turquía tras cruzar Líbano para intentar llegar a costas europeas.

Desde Turquía, ambas intentaron llegar a Grecia en una embarcación que sufrió un fallo de motor durante la travesía antes de empezar a hundirse parcialmente, lo que llevó a las hermanas a otras dos personas a saltar al agua para empujar la barca hasta poder llegar a la isla de Lesbos.

Yusra y Sarah Mardini llegaron finalmente a Alemania, donde se asentaron, tras lo que Yusra continuó su carrera como nadadora, llegando a competir bajo la bandera olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y los Juegos Olímpicos de Tokio de 2016 y 2020, respectivamente, como parte del Equipo Olímpico de Refugiados.

Mardini fue nombrada en 2017 como embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) --la más joven en ser designada para esta labor--, tras lo que en 2023 fundó la Fundación Yusra Mardini para apoyar tareas deportivas y educativas para comunidades de refugiados.

El regreso de Mardini a Siria ha coincidido con la firma por parte del nuevo presidente de transición y líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed al Shara, de una nueva Declaración Constitucional como parte del proceso político abierto tras la caída de Al Assad a principios de diciembre de 2024.