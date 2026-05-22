Nawrocki reivindica a la "alianza polaco-estadounidense" como "pilar fundamental" para la seguridad de Europa

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Roman Koziel

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha ensalzado este jueves a la "alianza polaco-estadounidense" reivindicándola como un "pilar fundamental" para la "seguridad" de "cada hogar polaco y de toda Europa", después de que su par en Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado el envío de 5.000 soldados adicionales a territorio polaco, pese a haber manifestado en días anteriores haber cancelado dicho plan.

"Defiendo y seguiré defendiendo la alianza polaco-estadounidense, un pilar fundamental para la seguridad de cada hogar polaco y de toda Europa", ha aseverado Nawrocki en un mensaje publicado en redes en el cual ha definido a las "buenas alianzas" como aquellas "basadas en la cooperación, respeto mutuo y cuidado de la seguridad común".

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo polaco ha agradecido al inquilino de la Casa Blanca su "amistad hacia Polonia" así como "las decisiones cuyas repercusiones prácticas", ha defendido, se ven hoy "con gran claridad".

"¡La seguridad de Polonia y de los polacos es lo más importante para mi!", ha zanjado el presidente europeo, al cual el magnate republicano recordó horas antes haber apoyado en su carrera a la presidencia polaca.

Cabe destacar que ha sido este mismo jueves cuando se ha celebrado un encuentro en Washington entre representantes de Defensa de los dos países, entre ellos el viceministro polaco Cezary Tomczyk y el jefe de planificación estratégica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Thomas Curtis.

Esta reunión se ha producido una semana después de que Trump decidiera cancelar el despliegue de militares en Polonia, tras haber anunciado el Pentágono la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania a raíz de que el canciller alemán, Friedrich Merz, criticara la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Teherán el 28 de febrero.