Nepal eleva a más de 5.300 los desaparecidos a causa de las devastadoras inundaciones en la frontera con China

Velas encendidas en la capital de Nepal, Katmandú, en recuerdo a las víctimas de las devastadoras riadas registradas el 26 de agosto de 2026 en la frontera con China (archivo) - Europa Press/Contacto/Safal Prakash Shrestha

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han elevado este martes a más de 5.300 los desaparecidos a causa de las devastadoras inundaciones registradas hace cerca de dos semanas en el norte del país, en la frontera con China, un desastre que deja además más de 1.350 muertos confirmados hasta la fecha.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último boletín, publicado a través de redes sociales, que hay 5.326 personas desaparecidas, entre ellas 587 turistas, una cifra que supera en casi 400 el balance facilitado durante la jornada del lunes.

Asimismo, ha destacado que hasta ahora se han recuperado 1.357 cadáveres --dos más que el dato del lunes-- y ha agregado que otras 13.583 personas han sido rescatadas. El organismo ha cifrado además en 6.827 el total de heridos, antes de apuntar que más de 21.400 policías y militares están implicados en las labores de búsqueda y rescate.

A las cifras ofrecidas por Nepal se suman al menos 43 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, tal y como señalaron las autoridades del gigante asiático en su último balance, así como tres cadáveres recuperados en India.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha anunciado este mismo martes el envío a Nepal de un cuarto paquete con suministros de emergencia para apoyar estos esfuerzos de recuperación, incluidos materiales y equipamiento para rescate y transporte.

"Desde toda China, la ayuda está en camino a Nepal. La Fundación China para el Desarrollo Rural ha enviado personal a las comunidades afectadas en Nepal para establecer refugios temporales y proporcionar artículos de primera necesidad y servicios médicos básicos", ha destacado en rueda de prensa.

En este sentido, ha sostenido que "la Asociación de Empresas Chinas en Nepal entregó recientemente el primer lote de fondos donados para las operaciones de socorro", antes de destacar que "China seguirá apoyando firmemente a Nepal para superar juntos este difícil momento".