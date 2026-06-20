Netanyahu advierte de que reanudarán los ataques en Líbano en caso de agresión de Hezbolá

Israel Katz, Benjamin Netanyahu y el general Tamir Yadai (Archivo) - Israeli Prime Minister Office a / Zuma Press / Eu

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado de que reanudarán los ataques en Líbano en el caso de que Hezbolá viole el acuerdo de alto el fuego y confirma así de forma indirecta las informaciones sobre una orden de Netanyahu para el cese de los ataques en Líbano publicada por medios israelíes.

Netanyahu "ha ordenado a las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- responder con fuerza a cualquier ataque de Hezbolá y actuar para eliminar las amenazas contra nuestras fuerzas", según un comunicado oficial de la oficina del primer ministro recogido por el diario 'The Times of Israel'.

Además, el Gobierno israelí ha advertido de que mantendrá su presencia en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario para defender la frontera norte" de Israel. "Si Hezbolá nos vuelve a atacar, nosotros atacaremos con fuerza una vez más", ha destacado.

En ese sentido, ha resaltado que en los dos últimos días "las FDI han atacado 300 objetivos terroristas y han eliminado a unos 100 terroristas en respuesta a los ataques de Hezbolá de los dos últimos días".

El Canal 12 de la televisión israelí ha informado este sábado de que Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, han emitido orden de "cesar el fuego" en el sur de Líbano, una decisión tomada "en coordinación entre la cúpua política y Estados Unidos". La fuente ha subrayado que Israel no se va a retirar del sur de Líbano.