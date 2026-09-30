Netanyahu afirma que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai intentó estrellar el avión

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. - Jna Editor / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta original que cubría las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv intentó estrellar el avión.

Netanyahu ha calificado lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave" y ha dado las gracias a las personas que "evitaron un grave desastre", entre ellos varios miembros de la tripulación, entre ellos el otro piloto y un pasajero israelí con el que ha podido hablar sobre lo ocurrido este miércoles.

"Casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes. Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos golpeó al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picado", ha resaltado Netanyahu en un vídeo en sus redes sociales.

Netanyahu ha asegurado que este pasajero israelí logró irrumpir en la cabina de mando y junto a dos miembros de la tripulación y el otro piloto intentaron controlar el avión. "Saludo a estos héroes que demostraron valentía y coraje. Salvaron muchas vidas. Evitaron un grave desastre", ha agradecido.

El primer ministro israelí ha informado de que se ha establecido nuevamente la calma en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk, en el que tuvo que aterrizar el avión y que "todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro, mientras que el piloto implicado ha sido detenido y está siendo interrogado.

De igual forma, ha señalado que están en estrecho contracto con las autoridades saudíes para garantizar la seguridad de los pasajeros y que regresen a Israel cuanto antes y de la mejor manera posible.

Por otro lado, ha trasladado también que ha dado instrucciones a los servicios de seguridad de Israel para que se mantengan alerta ante posibles nuevas amenazas.

La cautela de Netanyahu en esta declaración contrasta con las altisonantes reacciones de dos de los ministros más ultraderechistas de su gobierno. Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, titulares de Seguridad Nacional y Finanzas, respectivamente, que se han apresurado a calificar de "terrorismo" lo ocurrido.