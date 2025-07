Netanyahu afirma que viajará a Nueva York pese a la promesa de detenerlo del candidato demócrata Mamdani

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington - Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que sigue teniendo previsto viajar a Nueva York a pesar de que el candidato a la Alcaldía de la localidad por el Partido Demócrata, Zohran Mamdani, se ha comprometido a detenerlo en virtud de la orden dictada contra él por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

"No me preocupa", ha asegurado Netanyahu en el marco de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Esto es espantoso y, en muchos sentidos, ridículo, porque simplemente no es serio", ha añadido, antes de señalar que irá a Nueva York con el inquilino de la Casa Blanca en 2026, si bien se prevé que intervenga ante la Asamblea General de la ONU el próximo mes de septiembre.

El mandatario estadounidense, por su parte, ha calificado a Mamdani como "comunista" y ha alegado que "ha dicho cosas muy malas sobre el pueblo judío". "Yo lo sacaré", ha llegado a decir Trump, en línea con su amenaza, la semana pasada, de arrestar al candidato demócrata sugiriendo que podría encontrarse en territorio estadounidense de forma ilegal.

"Ahora mismo está pasando por una pequeña luna de miel, (y) puede que (gane), pero todo pasa por la Casa Blanca. Necesita el dinero de la Casa Blanca", ha afirmado Trump. "Se va a comportar (...), más le vale comportarse, porque si no, va a tener grandes problemas", ha agregado.

Mamdani, de 33 años, nacido en Uganda, de padres indios y ciudadano estadounidense desde 2018, no ha reaccionado por el momento a las declaraciones de los mandatarios. En diciembre de 2024, aseguró que, con él como alcalde, la ciudad de Nueva York arrestaría a Netanyahu si visitase la ciudad, algo que reiteró el pasado junio, declarando que "hablemos de Vladimir Putin o de Netanyahu, creo que esta debería ser una ciudad que cumpla con el Derecho Internacional", según recogió la cadena Fox News.