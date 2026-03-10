Netanyahu anuncia que Israel destinará un presupuesto especial para financiar la guerra contra Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este martes que el país destinará un presupuesto especial de decenas de miles de millones de shekels para cubrir los gastos en defensa derivados de la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero.

"Hay un gran pero (a esta campaña): cuesta dinero, mucho dinero. Por eso, estamos obligados a dedicar un presupuesto especial de decenas de miles de millones de shekels para apoyar el gasto en defensa", ha expresado Netanyahu en una comparecencia junto al ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

El primer ministro, que ha afirmado que Israel es un país con "una economía muy fuerte", ha explicado que el Ejército israelí trabaja ahora "con mayor fuerza" para destruir objetivos militares iraníes tras el desmantelamiento de sus "capacidades nucleares y balísticas".

Por su parte, Smotrich ha detallado que han dejado de lado el proyecto de ley de exención para los ultraortodoxos, así como una serie de reformas impulsadas por su cartera mientras el Gobierno impulsa el nuevo presupuesto estatal de 2026.

"La guerra es un tiempo para la unidad, la responsabilidad nacional (...) Esta transferencia del presupuesto nos permitirá, con la ayuda de Dios, ganar la guerra, brindar un buen servicio a los ciudadanos de Israel, establecer un nuevo orden regional en Oriente Próximo que tenga al Estado de Israel como potencia regional y global, así como poner a Israel en el camino del crecimiento acelerado, el desarrollo y la prosperidad", ha argüido.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica se ha saldado con más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel, además de intereses estadounidenses en la zona.