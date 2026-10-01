Netanyahu asegura que el copiloto del vuelo de Flydubai recibió "adoctrinamiento islamista radical"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (archivo) - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que el copiloto del vuelo de Flydubai desviado el miércoles a Arabia Saudí "fue sometido a un adoctrinamiento islamista radical" y ha recalcado que "está claro que era un suicida", entre las denuncias sobre que habría atacado al piloto para intentar estrellar el avión, no confirmadas oficialmente.

"Fue sometido a un adoctrinamiento islamista radical", ha manifestado en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense Fox News, la segunda en menos de 24 horas, antes de agregar que "abandonó su asiento e intentó romper los instrumentos" de la cabina para forzar la caída del avión.

Asimismo, ha subrayado que, una vez que fue reducido con la ayuda de varios pasajeros, el sospechoso "pidió que lo mataran". "Está claro que era un suicida", ha señalado Netanyahu, quien ha apuntado que "parece muy probable que fuera a estrellar el avión", si bien ha reconocido que "no hay conclusiones finales" sobre lo sucedido, con las investigaciones ya en marcha.

Netanyahu ha puntualizado además el "vacío legal" detectado en lo relativo a la entrada en el país de ciudadanos de países con los que Israel no mantiene relaciones, dado que el sospechoso es omaní, por lo que considera necesario esclarecer por qué fue asignado a este vuelo.

Por otra parte, ha ensalzado la "cooperación total de las autoridades emiratíes" en las pesquisas. "A ambos nos interesa que esto no vuelva a pasar", ha dicho, al tiempo que ha insistido en la existencia de "indicaciones" de que "Irán y sus subsidiarios están intentando llevar a cabo ataques contra Israel y los israelíes" de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre.

La aerolínea Flydubai confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" durante el vuelo --que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv-- y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistió en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

Las alertas saltaron a primera hora del miércoles después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. Asimismo, la alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar.