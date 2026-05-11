Netanyahu avanza que buscará "reducir a cero" la ayuda militar que Israel recibe de EEUU en diez años

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha manifestado este domingo su intención de "reducir a cero" la ayuda militar que Israel recibe de Estados Unidos, de cara a los próximos diez años.

"Quiero reducir a cero la ayuda financiera estadounidense, el componente financiero de la cooperación militar que tenemos, porque recibimos 3.800 millones de dólares al año", ha señalado el dirigente israelí durante una entrevista al programa '60 Minutes' de la cadena estadounidense CBS, en la cual ha considerado que ya "es hora" de que su país deje de "depender" de ello.

Dicho proceso, según ha explicado, pretende que sea llevado a cabo "a lo largo de la próxima década", pero empezando "ahora" y teniendo en cuenta que "podría reducirse muy rápido".

Por otra parte, interrogado por una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones PEW, con sede en Washington, en la cual se desvela que el 60% de los adultos estadounidenses tienen una opinión desfavorable de Israel, entre otras cuestiones por la guerra en Gaza y Líbano, Netanyahu ha achacado tales datos a las redes sociales, a las cuales se ha referido como el "octavo frente de guerra".

A ese respecto, el mandatario ha defendido que Israel "ha hecho todo lo humanamente posible para poner a salvo a civiles inocentes" alegando haber enviado "millones de mensajes de texto", realizado "millones de llamadas telefónicas" y distribuido "folletos y panfletos". No obstante, ha aseverado, el "deterioro del apoyo a Israel en Estados Unidos" se "correlaciona casi al 100% con el crecimiento exponencial de las redes sociales".

A ello, Netanyahu ha querido sumar que, a su juicio, "varios países" han "manipulado las redes sociales" de un "modo inteligente" que "ha perjudicado mucho" a su país. "Israel se ha visto asediado en el frente mediático, en el propagandístico... y no lo hemos hecho bien en la guerra propagandística", ha opinado confesando, tras ser consultado por posibles "errores" perpetrados por su país en lugares como Gaza o Cisjordania, que "en la guerra los ejércitos a veces fallan y mueren civiles", siendo esto "errores" y "no cosas que sucedan a propósito".

A este respecto, cabe recordar que, de acuerdo con el último balance de las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), alrededor de 850 palestinos han perdido la vida por ataques lanzados por el Ejército israelí contra el enclave, pese al alto en fuego en vigor desde octubre de 2025.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Líbano ha constatado este mismo domingo que los bombardeos israelíes contra el país desde el pasado 2 de marzo, con la reignición de las hostilidades con el partido milicia-chií libanés Hezbolá durante la guerra de Irán, han dejado ya 2.846 víctimas mortales y 8.693 heridos, en medio de nuevos combates entre el Ejército de Israel y las referidas milicias.