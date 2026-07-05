Netanyahu avisa que no habrá esfuerzo de reconstrucción en Gaza mientras Hamás no se desarme

Tiendas de campaña de desplazados en la Franja de Gaza - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press / ContactoP

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado este domingo a la comunidad internacional que no permitirá la reconstrucción de la Franja de Gaza, devastada tras meses de bombardeos israelíes, sin garantías de que las milicias de Hamás han quedado completamente desarmadas.

Netanyahu ha rechazado tajantemente una información publicada esta semana por el diario 'Israel Hayom' que apuntaba a la puesta en marcha un programa piloto para gestionar "refugios humanitarios", prolegómeno de viviendas estables, en zonas de la Franja de Gaza que no están bajo el control de Hamás, como Tel Sultan, cerca de Rafá, en el sur del enclave, bajo control del Ejército israelí.

Netanyahu ha cerrado la puerta a esta opción. "No habrá reconstrucción en Gaza sin desmilitarizar la Franja", ha dicho el primer ministro al comienzo de la reunión semanal del Consejo de Ministros.

La Junta de Paz de Gaza, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió a principios de esta semana en Chipre en medio de una ralentización de las iniciativas para intentar paliar de alguna forma la enorme crisis humanitaria en el enclave y consolidar un alto el fuego pactado en octubre que ha sido interrumpido en numerosas ocasiones por el Ejército israelí.

Los esfuerzos de reconstrucción y los planes para reemplazar a Hamás por un comité de tecnócratas palestinos están prácticamente estancados. Hamás ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de entregar las armas pero en ningún caso lo hará ante este comité, que considera un títere de Washington y de Tel Aviv, o sin el consenso de las facciones palestinas.