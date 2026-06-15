Netanyahu confirma que se presentará a las elecciones parlamentarias de octubre

Archivo - Benjamin Netanyhu - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este lunes que se presentará a las elecciones parlamentarias previstas para el próximo mes de octubre.

"Sí, me presentaré y tengo la intención de ganar", se ha limitado a afirmar en una rueda de prensa en la que ha querido "animar" a los periodistas presentes con su anuncio.

El líder del Likud dirige el Ejecutivo israelí desde 2022, si bien ya ocupó el cargo entre 1996 y 1997 y entre 2009 y 2021, lo que lo convierte en el dirigente que más tiempo ha desempeñado el puesto de primer ministro en Israel.

Sus palabras llegan días después de que su formación despejaran las dudas sobre el futuro político de Netanyahu afirmando que "buscará la reelección" en los próximos comicios, a pesar de que una encuesta ha mostrado que más del 60% de los israelíes prefieren que no se presente a las próximas elecciones parlamentarias.

Netanyahu, de 76 años, es el único primer ministro de Israel en ser imputado mientras ocupa el cargo, y ha confirmado ahora su intención de concurrir a los comicios en una rueda de prensa en la que ha sacado pecho por sus "logros" en la ofensiva contra Irán y asegurado que la "lucha" no ha terminado pese al acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington.