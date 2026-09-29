Netanyahu denuncia por difamación a medios y periodistas israelíes por sus publicaciones sobre avisos previos al 7-O

Benjamin Netanyahu - Jna Editor / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha presentado este martes una denuncia por difamación, después de que varios medios israelíes hayan desvelado que este fue advertido de un ataque inminente desde la Franja de Gaza antes del 7 de octubre.

"Hoy he presentado demandas por difamación contra las calumnias según las cuales, supuestamente, habría recibido un aviso antes del 7 de octubre. Emiratos lo ha desmentido, los egipcios lo han desmentido: es una mentira absoluta", ha señalado en sus redes sociales.

El dirigente ha atribuido estas acusaciones al período electoral: "No es casualidad que estas mentiras se difundan ahora, en vísperas de las elecciones, por parte de rivales políticos y fuerzas extranjeras hostiles", ha asegurado.

Según Netanyahu, sus opositores "quieren derrocar" su Ejecutivo y "entronizar a un Gobierno de izquierdas --formado por partidos árabes de (el exjefe del Estado Mayor) Gadi Eizenkot, Yair Golan, (Avigdor) Lieberman y (el ex primer ministro Naftalí) Bennet-- que establezca un Estado palestino".

Es por ello que ha considerado que "seguirán difundiendo mentiras para ocultar la verdadera cuestión de estas elecciones: o la derecha, o Palestina" antes de la jornada electoral del próximo 27 de octubre.

Según ha informado el partido del primer ministro, el Likud, Netanyahu está solicitando una suma de 2,6 millones de séqueles (cerca e 750.000 euros) al querellarse contra, entre otros medios, el diario 'Haaretz', el Canal 12, el portal de noticias Yedioth Aharonoth, así como contra los periodistas Shlomi Eldar, Uri Misgav, Nadav Eyal, Barak Ravid, y Attila Somfalvi.

El anuncio llega horas después de que el dirigente negara unas informaciones del diario 'The Wall Street Journal' que apuntaban a que el entonces jefe de los servicios de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, le advirtió de un ataque inminente desde enclave palestino del 7-O.

El propio Netanyahu había negado previamente que el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nayhan, le había avisado también del peligro. Además, un exministro de la Autoridad palestina ha asegurado que él mismo trasladó a Israel un aviso sobre planes de Hamás para causar "un terremoto".

Este mismo lunes, el antiguo jefe del Shin Bet, Ronen Bar, ha anunciado que presentará una demanda por difamación contra Netanyahu, después de que este afirmara que conocía la amenaza de un ataque en la víspera del 7-O y que decidió no informarle de ello.