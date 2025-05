Netanyahu dice que espera hacer "hoy o mañana" un anuncio sobre los rehenes en Gaza

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que espera realizar "hoy o mañana" un anuncio sobre los rehenes que continúan en la Franja de Gaza, después de que las autoridades estadounidenses hayan instado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a aceptar una última propuesta de alto el fuego.

"Estamos haciendo todo lo posible para liberar a nuestros rehenes lo antes posible. Desafortunadamente, nos acechan todo tipo de obstáculos, pero nuestros rehenes serán liberado tan pronto como se pueda. Espero pero poder anunciar algo respecto a los rehenes, si no es hoy, será mañana. No nos rendiremos", ha declarado Netanyahu en un vídeo publicado en su perfil de la red social X, con motivo del Día de Jerusalén.

Netanyahu, además, ha manifestado que "hoy, Jerusalén, la (ciudad) vieja y la nueva, está" en sus manos: "Y siempre permanecerá y lo estará", ha dicho en el comunicado audiovisual. También ha abordado la polémica sobre la nominación de David Zini como nuevo jefe la agencia de Inteligencia interior (Shin Bet).

"Según la ley, es el jefe de Gobierno quien nombra al jefe del Shin Bet. (...) No hay fundamento para cancelar este nombramiento", ha dicho, argumentando que Israel necesita que se lleve a cabo la designación por la "necesidad para la seguridad" en tiempos de guerra.

SU OFICINA INTENTA DETRACTARSE Y FAMILIARES CRITICAN EL ANUNCIO

Tras sus declaraciones, la oficina del primer ministro ha intentado retractarse de que esté en juego un anuncio inminente: "Ha querido decir que no renunciaremos a liberar a nuestros rehenes, y si no lo logramos, esperemos que en los próximos días: lo lograremos más adelante", ha indicado, añadiendo que "Hamás sigue aferrándose a su negativa", según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Por otro lado, las familias de los rehenes han criticado la actitud de Netanyahu, exigiendo que "muestren una mínima sensibilidad y elija sus palabras con cuidado" con "un tema tan delicado". "Esto es terrorismo psicológico contra las familias", ha dicho Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker.