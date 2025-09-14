Netanyahu dice que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pocos días después de haber bombardeado Qatar, subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y Estados Unidos.

"Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar", ha dicho en declaraciones a los medios tras al visita.

Netanyahu ha hecho hincapié en que desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y el nombramiento de Rubio "esta alianza nunca ha sido más fuerte". "Lo apreciamos profundamente", ha agregado, antes de darse la mano y abandonar juntos el lugar, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Tras rezar juntos en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, Netanyahu y Rubio ha recorrido varios túneles subterráneos en la zona. Ambos, acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y las esposas de los tres, han sido guiados por la directora ejecutiva del centro del, Suli Eliav.