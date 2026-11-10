Netanyahu insiste en un Gobierno de unidad mientras Eisenkot se reafirma en sacarle del poder

El primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, en el acto de inaguración de la Knesset. - Gil Cohen-Magen/dpa

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este martes la idea de formar un Gobierno de unidad en el país tras cargar duramente contra las formaciones árabes, mientras que el líder opositor Gadi Eisenkot se ha reafirmado en la necesidad de sacarle del poder tras denunciar su discurso "delirante, divisorio, lleno de odio y vergonzoso".

Durante la sesión inaugural de la Knesset, el Parlamento israelí, tras las elecciones del pasado 27 de octubre, Netanyahu ha aprovechado para arremeter contras los partidos árabes y quienes intenten llegar a acuerdos con ellos alegando la amenaza que sigue representando Irán.

"Debemos hacer una sola cosa en esta Cámara: dejar de lado cualquier otra consideración y formar un Gobierno de unidad nacional", ha defendido tras señalar a los partidos del bloque de Eisenkot por plantearse formar una coalición con el apoyo de diputados árabes, a los que ha calificado como "partidarios del terrorismo que odian a Israel".

De esta forma, ha apelado a las formaciones de este bloque para cuestionar si están dispuestos a "depender de personas cuyo objetivo es la destrucción del Estado judío". "¿Son estas las personas en cuyas manos confiarían el destino de nuestro país? ¿Las prefieren a los partidos sionistas que representan a un enorme sector de la población sionista?", ha indicado.

En frente, el líder opositor ha denunciado en redes sociales el discurso beligerante de Netanyahu, calificándolo de "delirante, divisorio, lleno de odio y vergonzoso", tras lamentar que haya usado el acto de inauguración de la Knesset, un evento principalmente protocolario para lanzar estas proclamas. "Me convencí aún más de que no es apto para continuar ni un minuto más en el cargo. Debemos actuar con urgencia para formar un gobierno de emergencia nacional", ha asegurado.

Así las cosas, Eisenkot ha criticado que la continuidad del Gobierno liderado por Netanyahu "divide a Israel y pone en peligro su seguridad", en un mensaje en el que ha hecho alusión a sus aliados Naftali Bennett, Yair Lapid, Yair Golan y Avigdor Lieberman.

En el marco de la sesión inaugural, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha hecho un llamamiento para que el Parlamento israelí saliente de las elecciones "cumpla íntegramente su mandato" y no se repita la cita electoral.

"Tiene muchas tareas por delante. Casi el 80% de la población acudió a las urnas y les eligió. Deben hacer todo lo posible para evitar que se repitan las elecciones", ha afirmado. Herzog ha incidido en que el pueblo israelí "anhela normalidad, seguridad y tranquilidad" y desea "ver una mano tendida que aporte unidad a la nación y esperanza".

"Un pueblo que lleva dentro de sí dolor, entrega y sacrificio espera ver cómo ustedes transforman esas fortalezas en cooperación, en un diálogo que una y en capacidad de escuchar", ha afirmado, pidiendo mesura y capacidad de diálogo para alcanzar compromisos entre distintos partidos.