Netanyahu insiste en que mantendrá las fuerzas israelíes en Líbano "el tiempo que sea necesario"

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha subrayado este domingo que las Fuerzas Armadas israelíes seguirán en sus posiciones en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario".

"Seguimos firmes con nuestros intereses vitales. Hemos logrado granes avances y no vamos a renunciar a ellos. Vamos a seguir en la 'zona de seguridad' del sur de Líbano el tiempo que sea necesario", ha afirmado Netanyahu en declaraciones públicas.

En cuanto a Irán, Netanyahu ha apuntado que "sean cuales sean los acontecimientos políticos, no voy a permitir a Irán que se arme con bombas nucleares". "Mientras yo sea primer ministro de Israel esto no va a ocurrir", ha señalado.

La retirada y, principalmente, el cese de los ataques israelíes en el sur de Líbano es uno de los principales escollos en la negociación iniciada este domingo en Suiza entre representantes de Estados Unidos y de Irán.