Netanyahu insta a Líbano a unirse a Israel contra Hezbolá, a quien acusa de tomar a los libaneses como rehenes

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/GPO - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos libaneses para que se "unan" a Israel y en contra del partido-milicia chií Hezbolá, asegurando que es con el grupo con quien está "en guerra" y no contra el país, donde ya han muerto más de 3.600 personas a causa de los bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes.

"Tengo un mensaje para vosotros, pueblo de Líbano. Israel no está en guerra con vosotros. Estamos en guerra con Hezbolá, que ha tomado vuestro país como rehén, que cumple las órdenes de Irán y que utiliza vuestro territorio para lanzar ataques terroristas contra Israel", ha señalado en un discurso en inglés y difundido en sus redes sociales.

En línea con las palabras pronunciadas horas antes por el presidente de Israel, Isaac Herzog, Netanyahu ha reiterado que "quiere la paz" con los libaneses. "Tomen las riendas de su futuro. Únanse a Israel. Construyan seguridad y prosperidad para todos nuestros hijos. Y una vez que Hezbolá sea desmantelado, las posibilidades serán infinitas", ha agregado.

Así, Netanyahu ha precisado que quiere "una paz" en la que ambos pueblos "puedan invertir juntos, construir juntos, prosperar juntos" y ha asegurado que el "único impedimento" para ello es Hezbolá.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el grupo chií, fundado en respuesta a la invasión israelí de Líbano en 1982, "quiere la guerra" en lugar de la paz y "sacrificará a tantos (libaneses) como sea posible para alcanzar sus enfermizos objetivos". "No dejen que su futuro lo dicten teócratas medievales empeñados en destruir nuestra civilización común", ha señalado dirigiéndose en todo momento a la ciudadanía libanesa.

"¿Recordáis cómo era Líbano antes de que Irán y Hezbolá lo convirtieran en una pesadilla? ¿Recordáis los cafés? ¿Recordáis la cultura? ¿Recordáis la calma? Todo eso se ha esfumado porque Hezbolá e Irán quieren arrastrarnos a la guerra una y otra y otra vez. Os merecéis algo mejor. Vuestros hijos se merecen algo mejor. A estas alturas ya sabéis que Israel hará lo que sea necesario para proteger a nuestras familias, a nuestras comunidades", ha remachado.

Netanyahu ha instado a los libaneses a que apoyen, sin precisar cómo, a Israel, si bien ha reiterado que "Hezbolá está más débil que nunca" mientras que su país "está más fuerte que nunca". "Hasta ahora hemos eliminado a casi 10.000 terroristas de Hezbolá. Estamos limpiando sistemáticamente el sur de Líbano de estos fanáticos. No importa dónde estén, los encontraremos", ha subrayado.

Herzog ha querido "tender la mano" a su homólogo libanés, Joseph Aoun, para "lograr la paz" entre los dos países, al tiempo que ha incidido en que "depende de Beirut reducir la influencia de Irán y de sus aliados".

Irán insiste en la necesidad de que Líbano sea incluido en el marco del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos e Israel, una cuestión que ha dinamitado en varias ocasiones la posibilidad de alcanzar una tregua definitiva.

Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.