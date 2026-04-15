Netanyahu y Magyar contactan por primera vez y confían en seguir con la estrecha relación de la etapa de Orbán

Péter Magyar. - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y quien próximamente será su homólogo húngaro, Péter Magyar, han mantenido este miércoles una "cálida conversación" telefónica, que ha servido para conocerse y en la que ambos han remarcado su interés por ahondar en los lazos entre sus respectivos países.

Netanyahu ha subrayado en un comunicado que Magyar ha expresado su deseo de que Hungría e Israel continúan estrechando relaciones y de que le ha invitado a participar en los festejos por el 70 aniversario de la Revolución Húngara, que conmemora la caída del gobierno afín a la Unión Soviética.

Una invitación que Netanyahu ha aceptado. A su vez, ha propuesto a Magyar celebrar una reunión intergubernamental en Jerusalén y ha trasladado su deseo de seguir durante este nueva etapa con la cordial relación que le unió a Hungría durante la era de Viktor Orbán.

El partido conservador Tisza (Respeto y Libertad) de Magyar se impuso este domingo con más del 52% de los votos a Fidesz, de Viktor Orbán, poniendo punto y final a 16 años de mandato, en el que actuó como socio del Gobierno israelí.

El lunes, Netayanhu ya felicitó a Magyar por su triunfo, no sin antes agradecer a su "querido amigo" Orbán por haberse mantenido "firme" del lado de Israel "ante la injusta difamación internacional".

Orbán recibió a Netanyahu en Budapest en abril de 2025 desafiando la orden de arresto que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió contra el por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza.