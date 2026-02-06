Netanyahu niega que Epstein trabajara como agente de Israel

Archivo - Jeffrey Epstein - Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este viernes que el delincuente sexual Jeffrey Epstein jamás trabajó para el país en calidad de agente en respuesta a la constante aparición del ex primer ministro israelí Ehud Barak en los documentos desclasificados sobre el caso del fallecido empresario.

"La relación inusualmente próxima entre Jeffrey Epstein y Ehud Barak no deja entrever que Epstein trabajara para Israel. Demuestra lo contrario", ha manifestado Neyanyahu en un mensaje publicado en redes sociales.

Netanyahu ha indicado que Barak, su rival político, lleva "atascado desde hace dos décadas en su derrota electoral" contra Ariel Sharon (entonces líder del partido Likud que ahora preside Netanyahu) y que, desde entonces, "está intentando de manera obsesiva derrumbar a la democracia israelí con su trabajo con la izquierda radical antisionista" como demuestran sus "constantes intentos fallidos de derrocar al Gobierno electo de Israel".

"La fijación personal de Barak lo llevó a involucrarse en actividades públicas y tras bastidores para socavar al Gobierno de Israel, incluyendo impulsar movimientos de protesta masivos, fomentar el malestar y alimentar narrativas falsas en los medios de comunicación", ha indicado.

Los correos electrónicos filtrados sugieren que Epstein sirvió como asesor financiero de confianza, solucionador de problemas, conserje e incluso amigo de Barak durante su prolongada relación, que continuó durante años después de que el financiero se convirtiera en un delincuente sexual convicto tras un controvertido acuerdo de culpabilidad en 2008.