Netanyahu se ofrece de nuevo para liderar un "gobierno de unidad" para Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Gideon Markowicz/JINI / Xinhua News / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, ha planteado de nuevo la posibilidad de formar un "gobierno de unidad" como "necesidad vital" para Israel con él como primer ministro a pesar de que el presidente Isaac Herzog ha encargado la formación de gobierno a su rival Gadi Eisenkot.

"No puedes formar gobierno con simpatizantes de Hamás. No puedes combatir a Irán ni a sus filiales si dependes de simpatizantes del islam radical", ha afirmado en un vídeo difundido este lunes.

"Basta boicot. Tenemos que unir fuerzas para afrontar los enormes desafíos que tenemos ante nosotros. Hablémoslo y, con ayuda de Dios, hagamos lo que haya que hacer: un gobierno de unidad", ha argumentado.

El dirigente israelí ha destacado que "yo no descarto a nadie y nadie debería descartar a otros", dando por descontado que participarán en el gobierno sus actuales socios de coalición de la extrema derecha: Partido del Sionismo Religioso, Poder Judío y formaciones ultraortodoxas.

Netanyahu argumenta que su partido, Likud, debe formar gobierno por ser el más votado en las elecciones del pasado 27 de octubre. Sin embargo, Herzog ha encargado la tarea a Eisenkot porque tras la ronda de consultas un total de 67 de los 120 diputados de la Knesset o Parlamento israelí "recomendaron al presidente Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot recibiera el encargo de formar gobierno", según ha resaltado la Presidencia israelí.

Otros 46 diputados pidieron que encargara la formación de gobierno al primer ministro saliente, Netanyahu, y un grupo de siete diputados han optado por no recomendar a ningún candidato.

Eisenkot recibió el encargo formal el domingo, fecha desde la cual tiene 28 días para formar un gobierno, un plazo que se podría prorrogar 14 días más por decisión presidencial, según la normativa recogida en la Ley Básica o Constitución israelí.