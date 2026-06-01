Netanyahu pide suspender parcialmente otra vista para acudir a la toma de posesión del nuevo jefe del Mossad

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su despacho. - PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido este lunes nuevamente al tribunal de distrito de Jerusalén suspender las primera shoras de otra vista judicial prevista para la jornada de hoy para poder asistir a la toma de posesión del nuevo jefe del Mossad, Roman Gofman.

El mandatario, que está convocado durante la jornada de hoy para declarar ante la Justicia en el marco de uno de los casos de corrupción abiertos en su contra, se ha topado sin embargo con las reprimendas de los jueces, que han alertado de que han estado aceptando reiteradas veces sus solicitudes para retrasar o cancelar audiencias judiciales.

"Cuando hay cuestiones de seguridad de por medio no hay nada que podamos hacer, ¿pero ceremonias? Con todo el respeto, o los organizadores de este evento ajustan sus agendas o seguiremos adelante", ha afirmado la jueza Rivka Friedman-Feldman, si bien de momento no se ha tomado una decisión oficial al respecto.

Previamente, Netanyahu había solicitado acudir a otra ceremonia que también tendrá lugar este lunes, una petición que se ha resuelto positivamente para el primer ministro, cuya falta de testimonio, ha alargado significativamente los procesos judiciales que aún sigue teniendo pendientes ante la Justicia, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

El periodo de vistas para que Netanyahu declare ante la Justicia comenzó el 10 de diciembre de 2024, cuando un fallo judicial dictaminó que debía prestar declaración a pesar de que sus abogados solicitaban aplazar estas comparecencias al menos hasta marzo de 2025.

Se trata de la primera persona en la historia de Israel en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro y ha sido acusado de pagar sobornos, fraude y abuso de poder en tres casos tras las investigaciones encabezadas por el ahora ex fiscal general Avichai Mandelblit.

La Fiscalía denunció en abril de 2021 un "grave caso de corrupción del régimen" en la primera sesión de la fase de presentación de pruebas en el proceso por corrupción contra Netanyahu, quien ha rechazado los cargos y ha hablado de "caza de brujas" y un "golpe de Estado judicial".

Sin embargo, el más grave de estos casos es el llamado 'Caso 4000', en el que hace frente a cargos por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable al Gobierno por parte del portal de noticias Walla.