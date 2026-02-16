Netanyahu se propone que Israel deje de recibir fondos de EEUU con fines militares en un plazo de diez años

Archivo - Encuentro entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. - Europa Press/Contacto/Avi Ohayon/Israel Gpo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha propuesto este domingo eliminar de manera progresiva y en un plazo de 10 años "el componente financiero de la ayuda militar" que recibe Israel de Estados Unidos, país que, en base al memorándum de entendimiento firmado en 2018 por una década, aporta a Israel 38.000 millones de dólares (algo más de 32.000 millones de euros) de fondos con fines militares.

"Podemos permitirnos eliminar gradualmente el componente financiero de la ayuda militar que recibimos (de Estados Unidos). Propongo una reducción de 10 años hasta llegar a cero", ha afirmado, de modo que el proceso se desarrollaría "durante "los tres años que quedan del actual memorando de entendimiento, y durante otros siete años", según ha descrito ante la Conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses.

El dirigente ha manifestado que el "objetivo" del Ejecutivo "es construir una industria armamentística independiente en Israel". "Israel se mantendrá a sí mismo, al igual que nosotros luchamos por nosotros mismos", ha agregado.

PIDE QUE TODO EL URANIO ENRIQUECIDO SALGA DE IRÁN

Asimismo, ha abordado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y ha reclamado que, "para la seguridad de Israel", así como del propio Estados Unidos, la región y el mundo, cualquier posible acuerdo debe recoger que "todo el material enriquecido tiene que salir de Irán". Además, ha argumentado que dicho acuerdo no solo deberá "detener el proceso de enriquecimiento, sino que se desmantelará el equipo y la infraestructura que lo permiten".

A su vez, Netanyahu ha reclamado que el pacto tendría que "abordar la cuestión de los misiles balísticos", alegando que Teherán no cumple la limitación de 300 kilómetros del régimen multilateral de control de tecnología de misiles.

Por último, ha argumentado que uno de los componentes acordados sea "desmantelar el eje del terror que Irán ha construido", alocución con la que el mandatario ha aludido en reiteradas ocasiones y de manera conjunta al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al partido-milicia chií libanés Hezbolá y a los insurgentes yemeníes hutíes, entre otros grupos.

Sus palabras han llegado en la misma jornada en la que Irán ha confirmado una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, que se tendrá lugar el próximo martes en Ginebra, Suiza. En la primera, celebrada en Omán el 6 de febrero, Teherán ofreció diluir el uranio enriquecido al 60 por ciento con el que ya cuenta como prueba de su voluntad de alcanzar un compromiso. Con todo, el Gobierno iraní se ha opuesto, hasta ahora, a cesar su programa de misiles balísticos y a renunciar al enriquecimiento de uranio como tal, a bajo nivel.