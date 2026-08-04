Netanyahu rechazó el plan de Trump que incluye el desarme de Hamás

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que rechazó el plan anunciado la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye el "desarme total" Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de otros grupos armados en la Franja de Gaza, después de reunirse este lunes en Jerusalén con el director de la Junta de Paz de Gaza, Nicolai Mladenov.

"Trump y su equipo creen que pueden conseguir que Hamás se desarme y desmilitarice Gaza. Nos enviaron un borrador (del plan), pero no lo hemos aceptado", ha relatado en un vídeo difundido en redes sociales, siendo estas sus primeras declaraciones al respecto tras el anuncio del mandatario estadounidense el pasado viernes.

El dirigente israelí ha señalado que enviaron sus "observaciones" sobre el borrador a Washington, incidiendo en que lo hicieron "antes de que se desatara una campaña mediática sobre el tema".

Así, Netanyahu ha defendido que las autoridades israelíes se mantendrán "firmes en la defensa de (sus) intereses", tras reiterar que no retirará sus fuerzas desplegadas en la Franja de Gaza "hasta que Hamás haya sido completamente aniquilado".

Sus declaraciones llegan un día después de recibir en Jerusalén al director de la Junta de Paz, Nicolai Mladenov, quien había solicitado que Israel detuviera sus ataques contra el enclave palestino con el fin de que concluyeran las negociaciones con Hamás.

El diplomático búlgaro, que señaló que la reunión con Netanyahu fue "constructiva y exhaustiva", aseguró que el Ejército de Israel "solo" abandonará el enclave palestino cuando el desarme de Hamás se haya completado y adelantó que ahora comienza "la fase difícil" tras el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, pese a que Israel no ha cesado sus bombardeos contra la Franja de Gaza.