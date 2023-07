Nicaragua, Cuba y Venezuela mantienen el bloqueo a la declaración de la cumbre por la guerra en Ucrania

BRUSELAS, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) sigue bloqueada por la posición de Nicaragua, Cuba y Venezuela que no aceptan las referencias a la condena a la invasión rusa de Ucrania.

Las diferencias respecto al conflicto en Ucrania están generando problemas para cerrar la declaración final de la cumbre entre los 27 países de la UE y 33 de la CELAC. Fuentes diplomáticas explican a Europa Press que Nicaragua, Cuba y Venezuela son los más contrarios a acordar el texto, que recoge el vocabulario empleado por Naciones Unidas en su condena a la invasión.

Para solventar la situación, la UE ha realizado varias rondas de consultas a nivel de embajadores y a esta hora mantiene contactos con CELAC para decidir cómo proceder. Sobre la mesa, está que partes de la declaración se aprueben sin los países reticentes en un formato de declaración acordada sin consenso, que fuentes diplomáticas señalan que es habitual en Naciones Unidas para desencallar bloqueos.

"Si todos los países, excepto cuatro, están de acuerdo, podremos emitir declaración diciendo que casi todos los países aceptaron, pero sería una pena no poder decir que existe una agresión rusa a Ucrania", ha valorado el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel.

En la misma línea, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha reconocido que la declaración está "estancada" pero ha confiado en que europeos y latinoamericanos puedan llegar a un acuerdo para las conclusiones.

"Queremos ponernos de acuerdo por consenso, no por votación", ha señalado por su lado el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, quien ha recalcado que "a veces es mejor no tener ninguna conclusión que tener un lenguaje que no signifique nada".

Estos tres países son los más cercanos a Rusia en la región latinoamericana y eludieron condenar la invasión de Ucrania en la Asamblea de Naciones Unidas. La primera votación se produjo justo un mes después del inicio de la contienda, el 24 de marzo de 2022. El texto, presentado por Francia y México a los que se terminaron uniendo 90 países, apelaba al cese inmediato de las hostilidades y fue refrendado por 140 votos a favor, cinco en contra y 38 abstenciones, entre ellos Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua.

La última resolución tuvo lugar el pasado 23 de febrero, la víspera del primer aniversario, y en ella se reclamaba la retirada de las tropas rusas y se recalcaba la "necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general, justa y duradera". El texto salió adelante con 141 votos a favor, siete en contra --entre ellos Nicaragua-- y 32 abstenciones. Entre los países que se abstuvieron figuran Bolivia, Cuba y El Salvador, mientras que Venezuela no participó en ambas votaciones ya que está suspendido por su retraso en el pago de sus cuotas a la ONU.