Níger anuncia la "neutralización" de más de 15 supuestos terroristas en varias operaciones de seguridad

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Níger han anunciado la "neutralización" de más de 15 supuestos terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo durante los últimos días, que han implicado además la detención de más de 30 personas y la incautación de explosivos y drogas.

El Centro Integrado de Coordinación de Operaciones (CICO) ha afirmado que las fuerzas de defensa lograron "neutralizar a 17 terroristas" en operaciones entre el 16 y el 22 de febrero, antes de indicar que en este periodo "se multiplicaron las operaciones dirigidas, las de control y las intervenciones rápidas" para hacer frente a las acciones de "grupos terroristas y redes criminales".

Asimismo, ha resaltado que las fuerzas de seguridad lograron desarticular varios artefactos explosivos colocados por terroristas y ha reiterado su determinación a la hora de continuar con este tipo de operaciones, para las que ha reclamado la colaboración de la población, según ha informado el diario oficial nigerino 'Le Sahel'.

Níger hace frente a la amenaza de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en las regiones de Tillabéri y Tahoua (oeste), mientras que en la región de Diffa (sureste), a orillas del lago Chad, es escenario de ataques con relativa frecuencia por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).