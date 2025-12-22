Nigeria afirma que su crisis diplomática con EEUU fue "resuelta en gran medida"

Archivo - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu (archivo) - Christophe Viseux/COP28/dpa - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nigeria ha asegurado este lunes que su disputa diplomática con Estados Unidos "ha sido resuelta en gran medida", después de un repunte de las tensiones que incluyó amenazas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una intervención militar en el país africano tras denunciar un "genocidio" contra la comunidad cristiana.

"La reciente disputa diplomática con Estados Unidos se ha resuelto en gran medida mediante un compromiso firme y respetuoso que culminó en una asociación reforzada entre Estados Unidos y Nigeria", ha dicho el ministro de Información nigeriano, Mohammed Idris.

Así, ha resaltado que, en este contexto, la semana pasada se firmó un memorando de entendimiento para cooperación sanitaria que estará en vigor durante cinco años y tendrá un valor de 5.100 millones de dólares (aproximadamente 4.335 millones de euros), según ha recogido la cadena de televisión nigeriana Channels TV.

"El acuerdo contempla que Estados Unidos entregue 2.100 millones de dólares (unos 1.785 millones de euros) en préstamos, mientras que Nigeria compromete 3.000 millones de dólares (cerca de 2.550 millones de euros)", ha explicado, en "lo que se describe como la mayor coinversión por parte de un país bajo la Estrategia Global América Primero".

Trump amenazó a las autoridades nigerianas con una intervención militar en el país africano por el "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales", acusaciones rechazadas por Abuya y por la Unión Africana (UA), que subrayó que "no hay un genocidio" en Nigeria, escenario de una crisis multifacética de seguridad que se ha ahondado durante los últimos años.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Sin embargo, durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.