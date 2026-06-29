Nigeria afirma que varios "altos cargos" de Estado Islámico se entregaron en el noreste del país

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MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado este lunes que varios "altos cargos" del grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISWA) se han entregado a las autoridades en el marco de las operaciones llevadas a cabo durante los últimos días en la provincia de Borno (noreste), que se han saldado además con el rescate de más de un centenar de civiles.

El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Mohammed Goni, ha resaltado en un comunicado que "un nuevo grupo de altos cargos de ISWA ha abandonado sus enclaves y se ha rendido ante las tropas en el teatro de operaciones noreste", antes de afirmar que entre ellos hay "miembros clave" del grupo, sin facilitar sus identidades.

Así, ha resaltado que estos sospechosos se han entregado "ante la incansable presión militar" y ha agregado que han sido trasladados a "un lugar seguro" para "los procedimientos establecidos" en estos casos, incluida su identificación e interrogatorio para intentar obtener información sobre la organización yihadista.

"Estos hechos ponen de manifiesto el devastador impacto de la ofensiva sostenida de la operación 'Hadin Kai', que continúa desmantelando bastiones terroristas, alterando las estructuras de mando y logística, y negando a los insurgentes libertad de acción en todo el teatro de operaciones", ha explicado Goni.

"Las persistentes operaciones militares han seguido mermando las capacidades de combate de los terroristas, al tiempo que han erosionado la confianza dentro de sus filas y su liderazgo", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que durante la última semana se han entregado más de 75 sospechosos, algunos de ellos "junto a sus familias".

Por ello, ha hecho hincapié en que "estos avances operativos demuestran la efectividad de la estrategia antiterrorista y contrainsurgente del Ejército de Nigeria", que "combina operaciones precisas de combate con esfuerzos de Inteligencia y esfuerzos conjuntos y coordinados con sus socios", incluidos bombardeos junto a Estados Unidos.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram e ISWA --escisión del primero--, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.