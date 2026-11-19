Archivo - Militares del Ejército de Nigeria (archivo) - FUERZA ARMADAS DE NIGERIA - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado este jueves la muerte de más de 20 supuestos integrantes del grupo yihadista Estado Islámico, entre ellos un alto cargo de la rama de la organización en la región, en una serie de bombardeos y operaciones llevados a cabo en los últimos días en el estado de Borno, situado en el noreste del país africano.

El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Mohammed Goni, ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que estos "bombardeos de precisión" en los alrededores de Monguno y la zona sur del lago Chad han permitido "neutralizar a 21 combatientes de Estado Islámico en África Occidental (ISWA) y herir de gravedad a otros diez".

Así, ha afirmado que una primera operación tuvo lugar a raíz de unas informaciones sobre un desplazamiento de yihadistas hacia Monguno, lo que llevó al despliegue de drones para analizar la situación sobre el terreno y a un posterior bombardeo que mató a siete sospechosos en la zona, incluidos "miembros de la red de artefactos explosivos de fabricación artesanal" del grupo.

Goni ha especificado que un hombre identificado como Abba Bomma, quien sería un "experto clave del equipo de explosivos" de ISWA quedó "incapacitado" a causa del bombardeo, mientras que otros cuatro presuntos yihadistas sufrieron "heridas de gravedad", sin que por ahora hayan sido identificados.

Por otra parte, un segundo bombardeo en Arinna supuso "un golpe significativo a la estructura de liderazgo y operaciones de ISWA" al matar a otros catorce presuntos yihadistas, entre ellos Mallam Sharki, quien sería un "miembro destacado" del Consejo de la Shura de la organización.

"Los ataques han deteriorado significativamente la estructura de liderazgo del grupo, han desarticulado su red de artefactos explosivos de fabricación artesanal y han debilitado sus capacidades operativas", ha destacado, antes de reiterar la determinación del Ejército a la hora de "mantener una presión operativa constante sobre los terroristas hasta que se restablezcan una paz duradera y la normalidad" en la zona.

El estado de Borno y otras zonas del noreste de Nigeria son epicentro de los ataques de ISWA y Boko Haram --grupo del que se escindió el primero--. Ambos son especialmente activos en esta parte del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.

Los ataques armados en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país se han expandido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y otros grupos criminales que se financian a través de los ataques y los secuestros.

La situación ha llevado a Estados Unidos a lanzar diversos bombardeos en Nigeria desde 2025, en el marco de un refuerzo de la cooperación que llegó después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazara con una intervención militar apuntando al presunto asesinato de cristianos por parte del grupo terrorista, que enmarcó en "un genocidio", algo negado por Abuya.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram e ISWA.