Nigeria confirma 17 policías muertos en el ataque terrorista de principios de mes en el noreste del país

Imagen de archivo de la Policía nigeriana - POLICÍA DE NIGERIA / FACEBOOK

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Nigeria ha confirmado este domingo que al menos 17 oficiales de sus filas murieron en un ataque perpetrado por grupos terroristas el pasado 8 de mayo en una escuela de las Fuerzas Especiales del Ejército en el estado de Yobe, en el noreste del país.

El ataqe ocurrió en la localidad de Buni Yadi en torno a las 01.15 horas de la madrugada cuando "terroristas lanzaron un ataque coordinado contra las instalaciones desde múltiples direcciones".

En el centro se encontraban grupos policiales que participaban en en programas avanzados de entrenamiento táctico y antiterrorista.

Ningún grupo ha asumido la responsabilidad del ataque pero las investigaciones apuntan a la filial regional de Estado Islámico en el África Occidental (ISWAP).

Cabe recordar que este pasado sábado, Estados Unidos y Nigeria anunciaron la muerte del considerado como "número dos a nivel mundial" de Estado Islámico, el nigeriano Abú Bilal al Mainuki, alias 'Abú Mainok', quien durante años fue el máximo responsable de las finanzas de ISWAP en la región del Sahel.